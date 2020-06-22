Репутация в сети и работа с негативом — новый онлайн-курс журнала «Пресс-служба»

Как сформировать правильную репутацию? Из чего она складывается, как ее защитить, оценить? Об этом расскажет главный редактор журнала «Пресс-служба» Тимур Асланов на авторском онлайн-курсе «Управление репутацией в интернете и работа с негативом». Участники вебинаров также узнают, как реагировать на негативные отзывы и комментарии, вести дискуссии в интернете.

Репутация — это важный инструмент не только для персоны или бренда, но и для коммерческих или государственных организаций. Поэтому курс будет полезен сотрудникам пиар-сферы, департаментов и отделов по связям с общественностью, SMM-специалистам и пресс-секретарям.

Обучение в режиме «онлайн» начнется 1 июля и продлится два месяца. За это время Тимур Асланов расскажет:

как провести анализ и аудит репутации;

как удалять негативную информацию из выдачи поисковиков;

как общаться с интернет-аудиторией;

как создавать контент;

как работать с отзывами и многое другое.

Полученные знания закрепит практика и разбор кейсов. Живое общение позволит задать вопрос и детально разобрать ошибки. Множество примеров сформирует базу для будущей работы. Желающих ожидают 12 живых уроков и диплом по окончании.

Ознакомиться с программой курса и подать заявку на участие можно по ссылке или по телефону: +7 (495) 540–52–76.

На правах рекламы. ИА «Политика сегодня» — информационный партнер.