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14:29   15 Мая 2020
Россия

Путин отчитал чиновников за работу по выплатам медикам

Путин отчитал чиновников за работу по выплатам медикам

Президент Российской Федерации Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами для медиков, работающих с коронавирусными пациентами. По мнению российского лидера, все выплаты должны были быть произведены в срок.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 262 843 пациентов с COVID-19. От болезни скончалось 2418 человек. Полностью исцелились и выписались из больниц 58 226 граждан.

Власти государства предпринимают все действия для противостояния с распространением коронавирусной инфекции. Россиян просят соблюдать режим самоизоляции и использовать средства индивидуальной защиты. Речь идет о медицинских масках и одноразовых перчатках, которые необходимо носить в общественных местах и транспорте, а также при посещении магазинов, аптек и автозаправок.

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Автор: Юлия Яковлева
#путин #врачи #медицина #выплаты

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