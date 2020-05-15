Путин отчитал чиновников за работу по выплатам медикам

Президент Российской Федерации Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами для медиков, работающих с коронавирусными пациентами. По мнению российского лидера, все выплаты должны были быть произведены в срок.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 262 843 пациентов с COVID-19. От болезни скончалось 2418 человек. Полностью исцелились и выписались из больниц 58 226 граждан.

Власти государства предпринимают все действия для противостояния с распространением коронавирусной инфекции. Россиян просят соблюдать режим самоизоляции и использовать средства индивидуальной защиты. Речь идет о медицинских масках и одноразовых перчатках, которые необходимо носить в общественных местах и транспорте, а также при посещении магазинов, аптек и автозаправок.