Шойгу рассказал о положительной динамике ситуации с COVID-19 в рядах ВС РФ
Ситуация с коронавирусом в рядах Вооруженных сил Российской Федерации показывает положительную динамику. Уже неделю ежедневно выздоровевших военных больше, чем новых выявленных случаев COVID-19.
Число ежедневных случаев выздоровления среди военных в России за последнюю неделю существенно превышает число новых пациентов с COVID-19. Об этом заявил глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.
Министр обороны РФ также отметил, что призывная кампания, несмотря на ситуацию с коронавирусом, идет по плану. Военкоматы получили более двух миллионов масок и 230 тысяч тестов на COVID-19, передает РИА Новости.
Шойгу отметил, что военные медики проводят огромную работу по борьбе с распространением коронавируса. Однако о разрешении ситуации с COVID-19 можно будет говорить тогда, когда число выздоровевших существенно превысит число заболевших, отметил Шойгу в ходе селекторного совещания в Национальном центре управления обороной РФ.