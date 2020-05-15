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14:25   15 Мая 2020
Армия

Шойгу рассказал о положительной динамике ситуации с COVID-19 в рядах ВС РФ

Шойгу рассказал о положительной динамике ситуации с COVID-19 в рядах ВС РФ

Ситуация с коронавирусом в рядах Вооруженных сил Российской Федерации показывает положительную динамику. Уже неделю ежедневно выздоровевших военных больше, чем новых выявленных случаев COVID-19.

Число ежедневных случаев выздоровления среди военных в России за последнюю неделю существенно превышает число новых пациентов с COVID-19. Об этом заявил глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. 

Министр обороны РФ также отметил, что призывная кампания, несмотря на ситуацию с коронавирусом, идет по плану. Военкоматы получили более двух миллионов масок и 230 тысяч тестов на COVID-19, передает РИА Новости.

Шойгу отметил, что военные медики проводят огромную работу по борьбе с распространением коронавируса. Однако о разрешении ситуации с COVID-19 можно будет говорить тогда, когда число выздоровевших существенно превысит число заболевших, отметил Шойгу в ходе селекторного совещания в Национальном центре управления обороной РФ. 

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Автор: Борис Нестеров
#россия #минобороны #шойгу #коронавирус

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