Сирия продолжает процесс восстановления. Благодаря усилиям президента Башара Асада он завершится гораздо раньше, чем предполагалось изначально, отметил политолог Юрий Самонкин.

Сирийский кризис достаточно сложен по своей природе, однако президенту САР Башару Асаду удастся восстановить страну в кратчайшие сроки благодаря поддержке сторонних государств, отметил в беседе с журналистами Федерального агентства новостей Юрий Самонкин.

По словам эксперта, Россия и Иран оказывают существенную поддержку Сирии. Кроме того, множество других стран уже выразили поддержку Дамаску. Поддерживает Башара Асада и сирийский народ. По мнению политолога, Асаду удалось справиться с большинством проблем государства, поэтому альтернативного лидера в САР нет. Если бы выборы состоялись в ближайшее время, Асад одержал бы на них безоговорочную победу.

Политолог отметил, что восстановление страны не займет много времени. Башар Асад принимает эффективные меры, благодаря которым стало возможным возобновление работы производств, предприятий.