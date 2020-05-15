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14:24   15 Мая 2020
Армия

Самонкин считает, что Асаду не понадобится много времени на восстановление Сирии

Самонкин считает, что Асаду не понадобится много времени на восстановление Сирии

Сирия продолжает процесс восстановления. Благодаря усилиям президента Башара Асада он завершится гораздо раньше, чем предполагалось изначально, отметил политолог Юрий Самонкин.

Сирийский кризис достаточно сложен по своей природе, однако президенту САР Башару Асаду удастся восстановить страну в кратчайшие сроки благодаря поддержке сторонних государств, отметил в беседе с журналистами Федерального агентства новостей Юрий Самонкин. 

По словам эксперта, Россия и Иран оказывают существенную поддержку Сирии. Кроме того, множество других стран уже выразили поддержку Дамаску. Поддерживает Башара Асада и сирийский народ. По мнению политолога, Асаду удалось справиться с большинством проблем государства, поэтому альтернативного лидера в САР нет. Если бы выборы состоялись в ближайшее время, Асад одержал бы на них безоговорочную победу.

Политолог отметил, что восстановление страны не займет много времени. Башар Асад принимает эффективные меры, благодаря которым стало возможным возобновление работы производств, предприятий. 

"Сирийский лидер в своей работе не учитывает корыстные мотивы и личные интересы. Он движет интересами своего народа. Это тот политик, который выступает за улучшение отношений с другими государствами", - подчеркнул эксперт.

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Автор: Юлия Яковлева
#сирия #дамаск #башар асад #восстановление сирии

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