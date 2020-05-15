Статистика в пользу России: порты Латвии переживают серьезное падение

Латвия столкнулась с серьезными экономическими проблемами. Пандемия коронавируса, спровоцировавшая мировой кризис, нанесла мощный удар по многим отраслям, приносившим стране доход. При этом Риге стоит пенять не только на объективное падение спроса на уголь и нефть, но и на антироссийскую политику, заставившую Москву пересмотреть свои отношения с этой прибалтийской страной. Вкупе эти факторы привели к тому, что за первые четыре месяца текущего года грузооборот трех самых крупных портов Латвии существенно упал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно предоставленным «РЖД-партнер» данным, на конец апреля грузооборот рижского порта составил 8,23 млн тонн. Этот показатель на 25,2% меньше того, что был за первый квартал 2019 года. Наибольшая просадка наблюдается по насыпным грузам (-28,5%). Главным образом, речь идет об угле, негативная динамика по которому составила -64,6%.

Порт Лиепая за аналогичный период не досчитался 22,7% груза по сравнению с прошлым годом, снизившись до 2,17 млн тонн. Так, количество перевезенных Ro-Ro грузов составило 11 762 единицы, что на 13% меньше, чем в первые четыре месяца минувшего года.

Наибольшее же сокращение грузооборота наблюдается в порту Вентспилса. В этом латвийском городе отрицательная динамика составила 41%. За указанный выше период в нем было зафиксировано всего 457 судозаходов.

Обратная ситуация наблюдается в российских портах Балтики. Там грузооборот, напротив, вырос. Тот факт, что Россия вытесняет Прибалтику из привычных для нее областей, подтверждает появление на прилавках рижских магазинов рыбных консервов, изготовленных в РФ.