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Армия США подготовила методичку по борьбе с Россией
14:08   15 Мая 2020
Армия

Последняя группа российских военных отправилась домой из Италии

Последняя группа российских военных отправилась домой из Италии

Пандемия COVID-19 приняла в Италии характер национальной катастрофы. Россия откликнулась на просьбу о помощи, отправив в Италию пятнадцать военно-транспортных самолетов Министерства обороны РФ с оборудованием и врачами.

Победа российских военных над коронавирусной инфекцией COVID-19 в Италии позволяет им с чистой совестью и богатым опытом возвратиться домой. РИА Новости сообщает, что военно-транспортный самолет ВКС РФ забрал оставшихся в Италии военнослужащих и взлетел с аэродрома Виллафранка в Вероне домой. Вместе с 13 человеками личного состава самолет вернет в Москву одну единицу специальной военной техники.

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Автор: Юлия Яковлева
#италия #коронавирус #COVID-19

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