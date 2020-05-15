Последняя группа российских военных отправилась домой из Италии

Пандемия COVID-19 приняла в Италии характер национальной катастрофы. Россия откликнулась на просьбу о помощи, отправив в Италию пятнадцать военно-транспортных самолетов Министерства обороны РФ с оборудованием и врачами.

Победа российских военных над коронавирусной инфекцией COVID-19 в Италии позволяет им с чистой совестью и богатым опытом возвратиться домой. РИА Новости сообщает, что военно-транспортный самолет ВКС РФ забрал оставшихся в Италии военнослужащих и взлетел с аэродрома Виллафранка в Вероне домой. Вместе с 13 человеками личного состава самолет вернет в Москву одну единицу специальной военной техники.