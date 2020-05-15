Свердловская область поторопилась со снятием коронавирусных ограничений

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 13 мая заявил в Instagram о подготовке региона к постепенному снятию ограничительных мер. Предположительно, с 19 мая. Речь шла о возобновлении работы торговых центров и уличных кафе, об открытии скверов и парков для прогулок. Планировали постепенно оживить все отрасли, кроме развлекательной.

Оказалось, что Евгений Куйвашев не обсудил этот вопрос с главой регионального Роспотребнадзора Дмитрием Козловских, который ранее до публикаций в социальных сетях оценивал каждый указ об ограничительных мерах. Администратор профиля губернатора в Instagram Аксана Панова поторопилась, чем породила недопонимание между Куйвашевым и Козловских.

Губернатор решил переписать указ о снятии ограничений после появления письма главы регионального Роспотребнадзора, который порекомендовал не смягчать, а усилить меры. Продление режима ограничений Козловских объяснил федеральными критериями, передает уральское издание URA.RU со ссылкой на копию письма.

Согласно федеральным критериям, для снятия ограничений в регионе нужно освободить 50 процентов коек для больных коронавирусом, а коэффициенту распространения инфекции (сколько жителей заражает больной) необходимо опуститься ниже единицы.

В реальности у области коэффициент распространения инфекции равен 1,1, а свободно 35,3 процента коек. Новый проект указа подготовили в пятницу, 15 мая, когда началось заседание регионального штаба по предупреждению и распространению на территории Свердловской области новой коронавирусной инфекции.

Регион находится в ответственном периоде, когда нужно соблюсти некую грань, сказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков в ходе брифинга по итогам заседания оперативного штаба. По его словам, с одной стороны областные власти приступили к разработке мер, связанных с неким ослаблением ограничений, но с другой, нужно понимать, что все это должно сопровождаться очень серьезными дополнительными мерами безопасности и контроля.

Заболеваемость — один из главных критериев, который влияет на ослабление ограничительных мер. В последние дни заболеваемость в Свердловской области демонстрирует и стабильность, и снижение темпов прироста. Тенденция неустойчивая. Зависит от множества, в том числе иногда и от случайных, факторов.

«Для нас очень важно, чтобы не возникли дополнительные очаги. Опасность сохраняется. Это еще не снижение, исходя из этого я попрошу всех понимать, что эта такая очень условная, относительная радость. Но тем не менее она говорит об определенной стабилизации ситуации, если это приобретет характер долговременной тенденции, тогда мы можем иметь серьезный фундамент для того, чтобы приступить к реализации мер по снятию существующих ограничений», — добавил Креков.

Губернатор поручил проработать эти меры. Объем их реализации зависит от количества заболевших и от имеющихся возможностей медицины. Сейчас область имеет чуть больше 30 процентов свободных коек, подтвердил заместитель губернатора.

Свердловские власти работают вместе с главным санитарным врачом области и региональным Роспотребнадзором. Дмитрий Козловских на заседании отметил определенные благоприятные тенденции, которые позволяют приступить к принятию деклараций санитарной безопасности. Эти декларации разработают и подпишут, например, промышленные предприятия, загородные оздоровительные лагеря, санатории.

Когда декларации разработают, изучат, примут службы Роспотребнадзора, министерства здравоохранения, медики и исполнители, тогда можно говорить о готовности перейти к смягчению ограничительных мер.