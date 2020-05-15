Кишечную палочку нашли в пельменях семи российских производителей

Роскачество провело повторное исследование российских пельменей разных производителей и сообщило о кишечной палочке в семи известных марках.

Прошлогодние результаты исследования этих же марок в Роскачестве обнулили, поскольку в составе пельменей специалисты обнаружили антибиотики и микроорганизмы. Кроме того, в одном из исследуемых образцов специалисты нашли сальмонеллу. Пельмени всех исследуемых марок не соответствовали маркировке. Ни в одном из образцов не обнаружили необходимое по стандартам количество белка, обратили внимание исследователи.

Сотрудники Роскачества рекомендуют россиянам варить пельмени любых марок не менее десяти минут, чтобы избежать пищевого отравления. Ранее Роскачество провело исследование творога российских производителей и нашло плесень и кишечную палочку в некоторых образцах.