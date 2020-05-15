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14:00   15 Мая 2020
Политика

Лавров заявил, что на восстановление мировых связей после COVID-19 потребуется время

Лавров заявил, что на восстановление мировых связей после COVID-19 потребуется время

Свобода, которая была во взаимоотношениях стран до пандемии коронавируса, после ее окончания не будет прежней, обозначил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Будут какие-то меры, которые основаны на выводах из нынешней ситуации", — подчеркнул политик.

Снятие ограничений по окончанию распространения коронавирусной инфекции пройдет в несколько этапов. Также восстановление мировых связей потребует значительное время. Об этом информирует "РБК".

Ситуация с коронавирусом однозначно повлияла на взаимодействие государств, а потому перестраховочные меры для обеспечения безопасности будут обязательно предприниматься. Например, внутри самолетов или поездов. Хотя крайне жестких мер и не предвидится, резюмировал Лавров.

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Автор: Юлия Яковлева
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