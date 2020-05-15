Александр Рар: началась борьба за наследство Меркель

Германия начинает постепенно выходить из карантина, введенного для сдерживания эпидемии коронавируса, но границы пока остаются закрытыми. Поэтому в немецком обществе сохраняется некоторый стресс, который влияет на оценку обществом действий властей в условиях кризиса.

Об этом в беседе с изданием «Украина.ру» заявил немецкий политолог Александр Рар, который также выразил мнение, что федеральный канцлер Германии Ангел Меркель выигрывает в сложившейся ситуации, а ее партия — ХДС — за время пандемии сильно укрепила свои позиции.

«Большинство немцев одобряет меры, принятые правительством. Оно, по их мнению, действовало правильно. В интересах людей, — отмечает политолог. — У многих партий, в отличие от ХДС, рейтинги не выросли, а у зеленых даже упал. Просто их идеи, высказанные по поводу борьбы с коронавирусом, немцев не впечатлили. Они оказались ненужными».

При этом Александр Рар добавил, что съезд партии ХДС (Христианско-демократический союз), который должен был пройти в апреле и где планировалось определить преемника Меркель, состоится в конце текущего года.

По словам политолога, те немецкие политики, которых ранее пророчили в приемники нынешнему канцлеру ФРГ, к настоящему моменту уже забыты, так как они никак себя не проявили в условиях вызванного пандемией кризиса.

Сейчас в борьбе за «наследство Меркель», отметил Рар, участвуют премьер-министр Боварии Маркус Зедер, получивший в Германии популярность, так как выступал за жесткие ограничительные меры и призывал к осторожности, и премьер-министр Северной Рейн-Вестфалии Амин Лашет, выступавший за открытость и настоявший на том, чтобы не закрывать границы с Люксембургом, Бельгией и Нидерландами.