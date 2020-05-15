Лавров заявил, что РФ не будет утаивать данные по смертности пациентов с COVID-19

Российские власти не собираются скрывать информацию о смертности пациентов от коронавирусной инфекции на территории страны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Министр сказал, что власти Москвы не намерены скрывать данные о смертности людей от COVID-19. Также он добавил, что против организации "судилища" над журналистами, однако корреспонденты должны нести ответственность за то, что публикуют.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор вместе с заинтересованными правительственными органами изучает данные New York Times и Financial Times о числе жертв коронавирусной инфекции в России.

Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что корреспонденты NYT и Financial Times, которые являются авторами статей о якобы имеющем место занижении информации о смертности в связи с коронавирусной инфекцией в РФ, не старались узнать правду в этом вопросе.