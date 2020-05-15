Лавров заявил о необходимости восстановить памятник Коневу

Снесенный в Праге памятник советскому маршалу Ивану Коневу необходимо восстановить, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава МИД РФ назвал действия отвечающего за это решение Ондржея Коларжа, главы района, в котором был установлен и демонтирован памятник, возмутительными и циничными. Позже Лавров заявил, что отец Коларжа был послом в США и России, а сейчас работает в совете американской консалтинговой компании, которая готовила для Чехии заключения для обоснования для сноса монумента.

Памятник Коневу в Праге снесли 3 апреля. Власти объяснили свое решение демонтировать монумент тем, что на лице у памятника Коневу не было защитной маски в период пандемии коронавируса. В то же время многие чешские политики и общественные деятели осудили снос памятника.