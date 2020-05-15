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12:39   15 Мая 2020
Армия

Корреспонденты ФАН сообщили об установке памятника летчику Филипову в Сирии

Корреспонденты ФАН сообщили об установке памятника летчику Филипову в Сирии

Память о российском летчике Романе Филипове, погибшем, сражаясь с боевиками в Идлибе, увековечена с помощью мемориальной доски, установленной в Сирии, сообщили специальные корреспонденты Федерального агентства новостей.

Филипов погиб 3 февраля 2018 года во время неравного боя с террористами недалеко от города Саракиб в провинции Идлиб.

Штурмовик Су-25СМ, находящийся под управлением Филипова, был сбит боевиками в небе, вследствие чего летчику пришлось катапультироваться. Предварительно он отдал указ ведомому экипажу звена вызвать поисково-спасательную службу.

После приземления ему пришлось вступить в бой с противниками, учитывая большой перевес в силах. Филипов боролся до конца. Он уничтожил несколько террористов и погиб из-за взрыва.

"Это вам за пацанов!", — произнес он до совершения непростого поступка.

Летчику было посмертно присвоено звание Героя России по указу главы РФ Владимира Путина. Точное место гибели Филипова стало известно только в марте 2020 года, когда был освобожден населенный пункт Саракиб, пишет ФАН.

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Автор: Василий Пименов
#идлиб #сар #мемориал #филипов

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