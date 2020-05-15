Первый случай повторного выявления СOVID-19 зафиксирован в Бурятии

Повторный случай коронавируса выявлен в Бурятии. Медики госпитализировали женщину с COVID-19, которая вылечилась от него две недели назад.

Главврач рассказала, что пациентка выписалась из больницы после выздоровления 21 апреля. Через две недели у женщины появились симптомы ОРЗ. Анализ выявил у нее коронавирус, пациентку повторно поместили в больницу. Об этом сообщила главный врач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова.

Медик призналась, что пока ситуация непонятна. Врачи Бурятии выясняют, является это повторным случаем или рецидивом. Сымбелова пояснила, что сейчас у женщины более тяжелая форма коронавирусной инфекции, у нее выявлена пневмония. Главврач рассказала, что выписка происходит после двух тестирований на COVID-19, когда оба анализа дадут отрицательный результат.