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 Лавров сообщил об отсутствии у ФРГ доказательств проведения кибератаки со стороны РФ

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12:35   15 Мая 2020
Политика

Лавров сообщил об отсутствии у ФРГ доказательств проведения кибератаки со стороны РФ

Лавров сообщил об отсутствии у ФРГ доказательств проведения кибератаки со стороны РФ

Доказательства проведения российскими хакерами кибератаки в отношении ФРГ до сих пор не были предоставлены Берлином, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила о том, что "доказательства" того, что россияне осуществили кибератаку на сети бундестага в 2015 году, ее крайне расстроили. Но это не повлияет на установление дипломатических отношений с Россией.

У Германии нет очевидных подтверждений причастности России к кибератакам, заявил руководитель центра германских исследований института Европы РАН Владислав Белов.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #меркель #германия #фрг #лавров #кибератака

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