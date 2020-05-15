Лавров сообщил об отсутствии у ФРГ доказательств проведения кибератаки со стороны РФ

Доказательства проведения российскими хакерами кибератаки в отношении ФРГ до сих пор не были предоставлены Берлином, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила о том, что "доказательства" того, что россияне осуществили кибератаку на сети бундестага в 2015 году, ее крайне расстроили. Но это не повлияет на установление дипломатических отношений с Россией.

У Германии нет очевидных подтверждений причастности России к кибератакам, заявил руководитель центра германских исследований института Европы РАН Владислав Белов.