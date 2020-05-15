Депутат Нилов призвал раздавать россиянам маски и перчатки бесплатно

В России предложили ввести пособия для покупки масок и перчаток на время пандемии коронавируса. С инициативой выступила Глава Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец.

Размер пособия должен рассчитываться на основе цен на СИЗ в каждом регионе из расчета одна маска на день. По словам Волынец, обращение уже направлено в правительство России.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов считает, что средства индивидуальной защиты нужно раздавать россиянам бесплатно. В беседе с «Политикой Сегодня» он счел инициативу НРК слишком сложной для исполнения.

«Я считаю, что маски и перчатки надо раздавать бесплатно. Никакие пособия вводить не надо, потому что непонятно, на что они в действительности будут потрачены. <...>. Пока пособие будут оформлять, пока деньги будут приходить,уже и пандемия закончится. А маски надо было выдавать еще вчера», — уверен Нилов.

Депутат Сергей Вострецов позицию коллеги разделяет: пособие — это лишняя бюрократическая волокита. Россиянам нужно раздавать маски и перчатки по принципу ОМС, как обеспечивают льготников бесплатными лекарствами.

А тем, кто продолжает работать, средства индивидуальной защиты обязан предоставлять работодатель в рамках «Закона об охране труда».

«Мы с этим никогда не сталкивались. Сейчас нужно подправить нормативно-правовую базу, и тогда проблем не будет. Фонд обязан обеспечить льготные категории граждан всем необходимым. Аптеки по ОМС выдали и отчитались перед государством. Работодателям надо вспомнить про закон об охране труда и выполнять свою функцию», — заключил народный избранник.

Обязательный «масочно-перчаточный» режим действует в Москве, Петербурге и ряде регионов России с 12 мая. Средства защиты нужно носить в общественном транспорте, такси, магазинах, организациях, а также на улице.

Маски могут быть как медицинскими, так и тканевыми. Перчатки также допустимы из любого материала. До 12 мая ношение масок и перчаток носило рекомендательный характер.