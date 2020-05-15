Регулятор ФРГ пояснил решение по "Северному потоку — 2"

Регулятор ФРГ пояснил решение об отказе "Северному потоку — 2" в освобождении от правил Газовой директивы Евросоюза.

Ранее стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии отказало СП-2 в освобождении от правил документа. Как пояснил регулятор, оператор "Северного потока — 2" не должен зависеть от поставщика. Кроме того, третьи компании также должны получить доступ к газопроводу.

Российский газопровод "Северный поток — 2" тянется по двум ниткам в Европу в обход Украины. Его протяженность составляет 1234 километра. Свое согласие на строительство дали Швеция, Финляндия, Германия и Дания. По оценке оператора Nord Stream 2 AG, строительство завершится в начале 2020 года или в конце 2021. Как ранее заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, в качестве возможного достройщика объекта может выступить судно-трубоукладчик "Академик Черский".