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Лавров заявил, что РФ не будет утаивать данные по смертности пациентов с COVID-19

Лавров заявил, что РФ не будет утаивать данные по смертности пациентов с COVID-19

 Лавров сообщил об отсутствии у ФРГ доказательств проведения кибератаки со стороны РФ

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12:27   15 Мая 2020
Общество

Правительство РФ не планирует вводить выездные визы для россиян

Правительство РФ не планирует вводить выездные визы для россиян

Кабмин не видит необходимости в введении выездных виз для россиян в период пандемии коронавируса, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Россияне могут выезжать за пределы России, это право им дает Конституция РФ, обратил внимание Лавров. По его словам, жители России смогут посещать другие страны, как только восстановится международное сообщение и будут сняты другие ограничительные меры по нераспространению коронавирусной инфекции.

ВОЗ объявила пандемию коронавируса 11 марта. Более четырех млн случаев заболевания новым типом пневмонии подтвердили медики по всему миру. Положительный тест на COVID-19 в РФ получили 262 тыс. человек. Подробнее о течении коронавируса в РФ можно узнать на специальном портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Руслан Неглинный
#лавров #визы #коронавирус

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