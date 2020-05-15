Правительство РФ не планирует вводить выездные визы для россиян

Кабмин не видит необходимости в введении выездных виз для россиян в период пандемии коронавируса, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Россияне могут выезжать за пределы России, это право им дает Конституция РФ, обратил внимание Лавров. По его словам, жители России смогут посещать другие страны, как только восстановится международное сообщение и будут сняты другие ограничительные меры по нераспространению коронавирусной инфекции.

ВОЗ объявила пандемию коронавируса 11 марта. Более четырех млн случаев заболевания новым типом пневмонии подтвердили медики по всему миру. Положительный тест на COVID-19 в РФ получили 262 тыс. человек. Подробнее о течении коронавируса в РФ можно узнать на специальном портале стопкоронавирус.рф.