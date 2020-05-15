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12:20   15 Мая 2020
Экономика

Решение суда Гааги о взыскании $57 млрд с РФ в пользу ЮКОСа обжаловано Россией

Решение суда Гааги о взыскании $57 млрд с РФ в пользу ЮКОСа обжаловано Россией

РФ обжаловала решение Апелляционного суда Гааги, согласно которому с Москвы взыскали $57 млрд в пользу бывших акционеров ЮКОСа, сообщила пресс-служба Министерства юстиции России.

Согласно заверению министерства, Россия будет планомерно отстаивать собственные интересы и в кассационной инстанции Нидерландов, и в других юрисдикциях, сообщает ТАСС.

Ранее руководитель Министерства юстиции РФ Константин Чуйченко заявил, что Россия однозначно подаст на обжалование решение по "делу ЮКОСа".

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков также обозначил, что не исключает вероятности того, что Москва оспорит решение Гааги по этому делу.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #юкос #гаага #министерство юстиции #суд гааги

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