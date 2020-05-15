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 Лавров сообщил об отсутствии у ФРГ доказательств проведения кибератаки со стороны РФ

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12:14   15 Мая 2020
Политика

Кабмин РФ согласовал поправки в законодательстве о списании налогов бизнесу за II квартал

Кабмин РФ согласовал поправки в законодательстве о списании налогов бизнесу за II квартал

Кабинет министров Российской Федерации согласовал поправки в законодательстве о списании налогов малым и средним предприятиям за второй квартал. Соответствующее заявление сделал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Некоторое время назад государственный лидер Владимир Путин выступил с предложением полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы, за исключением НДС, для малого и среднего бизнеса, которые пострадали на фоне распространения нового типа коронавируса. По словам президента, подобной мерой поддержки смогут воспользоваться свыше 1,5 млн организаций. Об этом писало издание Regnum.

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Автор: Илья Романович
#россия #политика #бизнес

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