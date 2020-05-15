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12:14   15 Мая 2020
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Профессор МГУ сообщил об уходе после открытого письма о домогательствах

Профессор МГУ сообщил об уходе после открытого письма о домогательствах

Преподаватель филфака МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Князев уволился из вуза после опубликованных сообщений студенток о сексуальных домогательствах.

Профессор Князев написал об этом на своей странице в Facebook. Признания студенток филологического факультета МГУ о домогательствах со стороны преподавателей вуза некоторое время назад были размещены студенческим изданием DOXA. Позднее оно же опубликовало открытое письмо по факту домогательств в вузе, подписанное студентами, преподавателями и выпускниками МГУ, сообщает ТАСС.

Преподаватель признался в связях со студентками, но добавил, что считал их добровольными и ни разу не использовал свое служебное положение, в том числе для принуждения к чему-либо. Профессор отметил, что его высказывания могли быть неправильно восприняты. В связи с этой ситуацией Князев решил покинуть МГУ. При этом он добавил, что намерен закончить текущий семестр, чтобы не создавать сложностей для коллег и студентов.

Исполняющий обязанности декана филфака МГУ Андрей Липгарт, в свою очередь, заявил в интервью РИА Новости, что проверок по факту произошедшего не будет. По его словам, это было общение взрослых людей.

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Автор: Ирина Большунова
#москва #домогательства #мгу #князев

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