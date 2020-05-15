Россия предложила США создать механизм изучения вопросов, которые вызывают обеспокоенность

Российская Федерация предложила США воссоздать механизм изучения вопросов, которые вызывают обеспокоенность, чтобы избежать упреков во вмешательстве РФ в выборы, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

Сыромолотов сказал, что во избежание упреков США в отношении РФ о вмешательстве в выборы Москва предложила Вашингтону воссоздать механизм изучения вопросов, которые вызывают обеспокоенность.

В интервью с РИА Новости Сыромолотов заявил, что между Россией и США есть закрытые каналы для формирования доверительного диалога и изучения вопросов, которые вызывают обеспокоенность двух государств. Особенно успешно эти каналы были использованы во время предвыборной кампании 2016 года. А в 2017 году РФ предложила опубликовать детали диалога, проходившего по этим каналам, однако США отказались, ссылаясь на "чувствительный характер" передававшихся данных.

Специальный прокурор из Соединенных Штатов Роберт Мюллер в 2019 году закончил свое расследование о вмешательстве РФ в выборы. Все труды и старания обернулись провалом, потому что он так и не смог найти "русского следа" в победе действующего президента США Дональда Трампа на президентских выборах, проходивших в 2016 году. Мюллер за два года расследования не предъявил ни одного объективного доказательства причастности России к выборам в США. Более 35 млн долларов из налогов американцев Мюллер потратил впустую за время своего расследования.