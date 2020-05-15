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12:06   15 Мая 2020
Политика

Россия предложила США создать механизм изучения вопросов, которые вызывают обеспокоенность

Россия предложила США создать механизм изучения вопросов, которые вызывают обеспокоенность

Российская Федерация предложила США воссоздать механизм изучения вопросов, которые вызывают обеспокоенность, чтобы избежать упреков во вмешательстве РФ в выборы, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

Сыромолотов сказал, что во избежание упреков США в отношении РФ о вмешательстве в выборы Москва предложила Вашингтону воссоздать механизм изучения вопросов, которые вызывают обеспокоенность.

В интервью с РИА Новости Сыромолотов заявил, что между Россией и США есть закрытые каналы для формирования доверительного диалога и изучения вопросов, которые вызывают обеспокоенность двух государств. Особенно успешно эти каналы были использованы во время предвыборной кампании 2016 года. А в 2017 году РФ предложила опубликовать детали диалога, проходившего по этим каналам, однако США отказались, ссылаясь на "чувствительный характер" передававшихся данных.

Специальный прокурор из Соединенных Штатов Роберт Мюллер в 2019 году закончил свое расследование о вмешательстве РФ в выборы. Все труды и старания обернулись провалом, потому что он так и не смог найти "русского следа" в победе действующего президента США Дональда Трампа на президентских выборах, проходивших в 2016 году. Мюллер за два года расследования не предъявил ни одного объективного доказательства причастности России к выборам в США. Более 35 млн долларов из налогов американцев Мюллер потратил впустую за время своего расследования.

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Автор: Яна Либерман
#россия #сша #мюллер #сыромолотов

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