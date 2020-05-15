МИД РФ получит 900 млн рублей на помощь оставшимся за границей россиянам

Правительство РФ направит министерству иностранных дел 900 млн рублей для оказания помощи россиянам, которые оказались за рубежом в ситуации с COVID-19.

Распоряжение кабмина о выделении средств появилось сегодня. На выделенные деньги МИД будет помогать гражданам, оставшимся за пределами страны из-за эпидемиологической обстановки в мире.

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