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Лавров заявил, что РФ не будет утаивать данные по смертности пациентов с COVID-19

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12:04   15 Мая 2020
Общество

МИД РФ получит 900 млн рублей на помощь оставшимся за границей россиянам

МИД РФ получит 900 млн рублей на помощь оставшимся за границей россиянам

Правительство РФ направит министерству иностранных дел 900 млн рублей для оказания помощи россиянам, которые оказались за рубежом в ситуации с COVID-19.

Распоряжение кабмина о выделении средств появилось сегодня. На выделенные деньги МИД будет помогать гражданам, оставшимся за пределами страны из-за эпидемиологической обстановки в мире.

Всю актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Статистика на сайте проекта обновляется каждые 24 часа.

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Автор: Кристина Мокроусова
#мид рф #кабмин #коронавирус

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