Меркель сообщила, что у Германии есть "доказательства" кибератак России на сети бундестага

Причастность России к кибератаке на сети бундестага в 2015 году обозначила канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая сообщила о наличии "серьезных доказательств" правонарушения.

Глава Германии сообщила о собственном огорчении ситуацией, подчеркнув, что это идет вразрез с попытками ФРГ улучшить германо-российские отношения. Об этом информирует "Известия".

"Образуется напряженное поле, в котором мы работаем", — обозначила она.

Инцидент представляется ей чудовищным и неприятным, но он в любом случае не повлияет на установление дипломатических отношений с Россией. Хоть Германия и оставляет за собой право на ответные действия.

Руководитель Центра германских исследований института Европы РАН Владислав Белов заявил, что у Германии нет точных доказательств причастности российской стороны к кибератакам.