Мишустин потребовал исправить проблему с доплатами медикам, занятым пациентами с COVID-19

Проблемы с доплатами врачам и медперсоналу, непосредственно работающим с пациентами с COVID-19, возникли в некоторых регионах страны. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин считает такую ситуацию неприемлемой в принципе.

Специальный раздел на портале "Госуслуги", где бы работники учреждений здравоохранения сообщали о проблемах с выплатами надбавок за работу с COVID-19, поручил создать председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Он отметил, что ситуация сейчас исправляется, но в будущем повторения ее быть не должно, а потому необходим постоянный мониторинг ситуации. Это требование Мишустина, озвученное им во время сегодняшнего совещания по социально-экономической ситуации в стране, опубликовало РИА Новости.