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Мишустин потребовал исправить проблему с доплатами медикам, занятым пациентами с COVID-19

Мишустин потребовал исправить проблему с доплатами медикам, занятым пациентами с COVID-19

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Мишустин потребовал исправить проблему с доплатами медикам, занятым пациентами с COVID-19

Мишустин потребовал исправить проблему с доплатами медикам, занятым пациентами с COVID-19

 Главный санитарный врач Свердловской области призвал ужесточить меры по коронавирусу

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11:48   15 Мая 2020
Общество

Мишустин потребовал исправить проблему с доплатами медикам, занятым пациентами с COVID-19

Мишустин потребовал исправить проблему с доплатами медикам, занятым пациентами с COVID-19

Проблемы с доплатами врачам и медперсоналу, непосредственно работающим с пациентами с COVID-19, возникли в некоторых регионах страны. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин считает такую ситуацию неприемлемой в принципе.

Специальный раздел на портале "Госуслуги", где бы работники учреждений здравоохранения сообщали о проблемах с выплатами надбавок за работу с COVID-19, поручил создать председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Он отметил, что ситуация сейчас исправляется, но в будущем повторения ее быть не должно, а потому необходим постоянный мониторинг ситуации. Это требование Мишустина, озвученное им во время  сегодняшнего совещания по социально-экономической ситуации в стране, опубликовало РИА Новости.

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Автор: Борис Нестеров
#госуслуги #мишустин #COVID-19

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