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11:40   15 Мая 2020
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Свидетели подтвердили причастность красноярского экс-депутата Быкова к убийству

Свидетели подтвердили причастность красноярского экс-депутата Быкова к убийству

Показания против задержанного экс-депутата Заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова были подтверждены во время очной ставки. Анатолия Быкова обвиняют в соучастии в убийстве двух местных жителей Красноярска, которое произошло в 1994 году.

Следственный комитет провел очную ставку с другими фигурантами дела, во время которой свидетели подтвердили свои показания. Об этом сообщает источник РИА Новости. По имеющимся данным, СК РФ предъявил Быкову обвинение в организации двойного убийства.

Красноярский бизнесмен был задержан 7 мая 2019 года по обвинению в убийстве двух участников преступной группировки. По данным следствия, убийство произошло на почве конфликта по поводу неравноправного распределения доходов от совместного бизнеса. Следователи считают, что преступление организовал знакомый экс-депутата, который отбывает наказание.

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Автор: Ирина Большунова
#убийство #следствие #красноярский край #экс-депутат

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