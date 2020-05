Китай поддержал требование России к СМИ США опровергнуть фейки о COVID-19 в Москве

Требование опровергнуть фейки о COVID-19 в Москве направило российское посольство в США в адрес редакции The New York Times. Китайские дипломаты поддержали российское требование.

Количество умерших москвичей, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19, было почти в три раза завышено в недавней публикации The New York Times и Financial Times. Как сообщает RT, МИД РФ подготовил ноты протеста с требованием опубликовать опровержение этого фейка. ТАСС сообщает, что содержанием публикаций в этих американских изданиях занялся Роскомнадзор.