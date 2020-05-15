Трамп внес в Сенат США кандидатуру Кита Дейтона на пост посла на Украине

Президент США Дональд Трамп внес кандидатуру руководителя Германского фонда Маршала США, генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона на утверждение Сената Конгресса на должность посла на Украине.

Соответствующий документ обнародовала пресс-служба Белого дома, сообщает ТАСС. Американский лидер 2 мая рассказал о своих планах в отношении Дейтона, сказав, что кандидатура отправлена в сенат. Ранее Дейтон был военным атташе в посольстве США в России, он отлично владеет русским, а также немецким языками.

Пост руководителя диппредставительства в Киеве остается пустующим с мая прошлого года, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон. Йованович получила назначение на Украину в 2016 году при президенте-демократе Бараке Обаме, а в мае прошлого года покинула свою должность по личному требованию действующего президента Соединенных Штатов Трампа, который обвинил Йованович в нелояльности.