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11:16   15 Мая 2020
Политика

Трамп внес в Сенат США кандидатуру Кита Дейтона на пост посла на Украине

Трамп внес в Сенат США кандидатуру Кита Дейтона на пост посла на Украине

Президент США Дональд Трамп внес кандидатуру руководителя Германского фонда Маршала США, генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона на утверждение Сената Конгресса на должность посла на Украине.

Соответствующий документ обнародовала пресс-служба Белого дома, сообщает ТАСС. Американский лидер 2 мая рассказал о своих планах в отношении Дейтона, сказав, что кандидатура отправлена в сенат. Ранее Дейтон был военным атташе в посольстве США в России, он отлично владеет русским, а также немецким языками.

Пост руководителя диппредставительства в Киеве остается пустующим с мая прошлого года, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон. Йованович получила назначение на Украину в 2016 году при президенте-демократе Бараке Обаме, а в мае прошлого года покинула свою должность по личному требованию действующего президента Соединенных Штатов Трампа, который обвинил Йованович в нелояльности.

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Автор: Илья Романович
#сша #украина #трамп

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