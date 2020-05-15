Песков сообщил, когда Путин опубликует статью о Второй мировой войне

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 внесла коррективы в даты празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войны и во Второй мировой войне. Также сместилась дата публикации статьи президента РФ Владимира Путина о войне.

Статья президента РФ Владимира Путина о событиях, связанных со Второй мировой войной, будет опубликована, когда станет известна дата празднования 75-летия Победы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он, как передает ТАСС, подчеркнул, что празднование 75-летия Победы растянуто на весь год, поэтому времени для публикации статьи достаточно, но президент хочет приурочить ее выход ко времени проведения основных праздничных торжеств.