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 Главный санитарный врач Свердловской области призвал ужесточить меры по коронавирусу

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11:12   15 Мая 2020
Политика

Песков сообщил, когда Путин опубликует статью о Второй мировой войне

Песков сообщил, когда Путин опубликует статью о Второй мировой войне

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 внесла коррективы в даты празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войны и во Второй мировой войне. Также сместилась дата публикации статьи президента РФ Владимира Путина о войне.

Статья президента РФ Владимира Путина о событиях, связанных со Второй мировой войной, будет опубликована, когда станет известна дата празднования 75-летия Победы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он, как передает ТАСС, подчеркнул, что празднование 75-летия Победы растянуто на весь год, поэтому времени для публикации статьи достаточно, но президент хочет приурочить ее выход ко времени проведения основных праздничных торжеств.

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Автор: Илья Романович
#путин #песков #вторая мировая война #победа

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