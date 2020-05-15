Главный санитарный врач Свердловской области призвал ужесточить меры по коронавирусу

Ограничительные меры, введенные на фоне пандемии коронавирусной инфекции, должны быть ужесточены, а режим самоизоляции — продлен, заявил главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских.

Соответствующее открытое письмо губернатору региона Евгению Куйвашеву он направил 15 мая. По мнению Козловских, Свердловская область не готова к смягчению ограничительных мер. Более того, в регионе сохраняется высокий коэффициент распространения инфекции.

"Кроме того, недостаточное количество свободного коечного фонда — 35,3% от плана Минздрава РФ при допустимом уровне не менее 50%", — подчеркнул главный санитарный врач.

Он также предложил продлить режим самоизоляции и ужесточить все ограничительные меры, которые ранее были введены на территории Свердловской области. Так, среди прочего Козловских заявил о важности обязать продуктовые магазины, химчистки, прачечные и организации работы транспорта осуществлять работу в строгом соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора.