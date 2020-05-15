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11:01   15 Мая 2020
Общество

Главный санитарный врач Свердловской области призвал ужесточить меры по коронавирусу

Главный санитарный врач Свердловской области призвал ужесточить меры по коронавирусу

Ограничительные меры, введенные на фоне пандемии коронавирусной инфекции, должны быть ужесточены, а режим самоизоляции — продлен, заявил главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских.

Соответствующее открытое письмо губернатору региона Евгению Куйвашеву он направил 15 мая. По мнению Козловских, Свердловская область не готова к смягчению ограничительных мер. Более того, в регионе сохраняется высокий коэффициент распространения инфекции.

"Кроме того, недостаточное количество свободного коечного фонда — 35,3% от плана Минздрава РФ при допустимом уровне не менее 50%", — подчеркнул главный санитарный врач.

Он также предложил продлить режим самоизоляции и ужесточить все ограничительные меры, которые ранее были введены на территории Свердловской области. Так, среди прочего Козловских заявил о важности обязать продуктовые магазины, химчистки, прачечные и организации работы транспорта осуществлять работу в строгом соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора.

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Автор: Юлия Яковлева
#свердловская область #ужесточение #коронавирус

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