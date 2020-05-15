Армия США подготовила методичку по борьбе с Россией

В сети опубликовали издание для армии США, в котором описана «тактика России по ведению гибридной войны». С помощью иллюстраций и схем «Пособие по российскому военному делу нового поколения» учит американских солдат противостоять «вмешательству РФ».

«Новая цель российских военных — это полная смена системы государства, современный российский подход использует любые рычаги давления для достижения этих изменений», — пишут на страницах пособия.

Авторами 68-страничной методички заявлены армия США и группа по асимметричной войне. Специалисты рассказывают о «гибридной тактике» России на поле боя, когда помимо основных войск и военной техники, командование использует все возможные методы воздействия на оппонента: агитацию среди местного населения, информационные и кибератаки, а также подрывную деятельность в тылу противника.

Ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО МИД России, член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин объяснил «Политике Сегодня», что термин «гибридной войны» со стороны США скрывает за собой не более чем пропагандистский штамп.

«В действующей российской военной доктрине нет положения о том, что РФ ведет какую-то "гибридную войну" против других государств. И никаких заявлений от высшего руководства и командования об этом я не слышал. Это совершенно пропагандистское клише. Его распространением занимаются, к сожалению, очень многие зарубежные "эксперты"», — отметил специалист.

Идею о «гибридной войне» продвигает не только армия США, но и ряд СМИ, которые находятся на территории РФ. С этой точки зрения, говорить об «агитации» мирного населения со стороны России просто глупо, считает Козин.

«Такие СМИ получают разного рода финансовые вливания из Штатов, которые позволяют публиковать разные фейки, псевдооткрытия и обработку общественного мнения в России. <…> Их деятельность нужно пресекать без разбирательств и обсуждений», — добавил эксперт.

Авторы учебного пособия пишут, что Россия долгие годы «наблюдала за трансформацией американской армии» и овладела тактикой использования пилотируемых систем обнаружения объектов противника на поле боя. По мнению военнослужащих США, особое внимание при столкновении с Россией стоит уделить современным средствам радиоэлектронной борьбы.