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10:58   15 Мая 2020
Общество

Путин поблагодарил работников Московского метро за работу в условиях COVID-19

Путин поблагодарил работников Московского метро за работу в условиях COVID-19

Московский метрополитен сегодня отмечает 85-летие открытия первой ветки. Президент РФ Владимир Путин отправил в адрес руководства и работников предприятия поздравительную телеграмму, отметив в ней работу Мосметро в условиях пандемии COVID-19.

Поздравление с 85-летием открытия первой ветки Московского метрополитена отправил президент РФ Владимир Путин руководству, работникам и ветеранам электротранспортного предприятия столицы. Президент, слова которого цитирует ТАСС, отметил их доброжелательность и искреннюю внимательность к пассажирам. Особенно он подчеркнул важность этих качеств работников Московского метро в непростых условиях пандемии COVID-19.

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Автор: Василий Пименов
#путин #московское метро #COVID-19

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