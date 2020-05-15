Путин поблагодарил работников Московского метро за работу в условиях COVID-19

Московский метрополитен сегодня отмечает 85-летие открытия первой ветки. Президент РФ Владимир Путин отправил в адрес руководства и работников предприятия поздравительную телеграмму, отметив в ней работу Мосметро в условиях пандемии COVID-19.

Поздравление с 85-летием открытия первой ветки Московского метрополитена отправил президент РФ Владимир Путин руководству, работникам и ветеранам электротранспортного предприятия столицы. Президент, слова которого цитирует ТАСС, отметил их доброжелательность и искреннюю внимательность к пассажирам. Особенно он подчеркнул важность этих качеств работников Московского метро в непростых условиях пандемии COVID-19.