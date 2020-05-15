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10:57   15 Мая 2020
Политика

Зеленский продлил запрет на российские соцсети и сайты на территории Украины

Зеленский продлил запрет на российские соцсети и сайты на территории Украины

Запрет на использование российских сайтов и ряда соцсетей на территории Украины сроком на три года продлил глава страны Владимир Зеленский.

Служба безопасности Украины выступила с предложением к СНБО продлить санкционные меры против социальных сетей "ВКонтакте", "Одноклассники", и сайтов "Яндекс", Mail.ru, "Доктор Веб", "Касперский", 1С, "Парус". Представители СНБО также подготовили проект решения по применению санкций в отношении более чем 400 физических и юридических лиц, в том числе соцсетей РФ и различных IT-компаний, пишет РИА Новости.

Бывший президент Незалежной Петр Порошенко потребовал от Зеленского незамедлительно созвать заседание представителей СНБО и принять решение о продлении срока действия санкционных мер в отношении российских соцсетей и телеканалов.

Правительство Украины в мае 2017 года приняло решение запретить доступ к "Одноклассникам", "ВКонтакте", "Яндексу" и Mail.ru. Представители МИД РФ считают, что соответствующим образом власти Украины пытаются заблокировать альтернативные источники информации на территории страны. 

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Автор: Борис Нестеров
#украина #санкции #соцсети #зеленский

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