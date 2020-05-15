Число новых случаев COVID-19 в России несколько дней подряд остается стабильным

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 потихоньку и во всем мире, и в России выходит на плато. Об этом свидетельствует примерное постоянство новых случаев COVID-19, регистрируемых за сутки.

Число подтвержденных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 10 598, из которых 4504 случая проходят без явных симптомов. Следует отметить, что уже десять дней подряд нет резких изменений в количестве новых случаев, что означает выход пандемии на плато, после которого должен начаться спад. Детальная информация о распространении коронавирусной инфекции в нашей стране публикуется на портале стопкоронавирус.рф. Там же можно найти рекомендации медиков и решения федеральных и региональных властей, относящиеся к этой теме.