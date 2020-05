Выдуманные сенсации и сокрытие правды. Чем известна газета The New York Times

«Тайна коронавируса объясняется — в Москве умерло еще 1700 человек» — так называется очередная скандальная статья газеты The New York Times. Американский глашатай уверяет, что якобы официальная статистика по смертности от COVID-19 в РФ сильно преуменьшена, а власти скрывают от россиян летальные исходы. Разбираемся, стоит ли верить газете.

Российская статистика беспокоит Нью-Йорк

В публикации NYT ссылается на данные правительства Москвы по смертности за апрель. В этом месяце средний показатель оказался на 1,7 тысячи смертей выше, чем за последние пять лет. Всего в столице умирают около десяти тысяч человек ежемесячно. По официальной статистике, конкретно от коронавируса в Москве на момент публикации умерли 642 человека.

Сложив два плюс два, журналисты NYT выдали сенсацию о «значительном занижении» статистики по коронавирусу российскими властями. В данных московского правительства причины смерти не указываются, но по мнению газеты все очевидно.

Если эти 1700 человек умерли не от коронавируса, то от чего еще? Других причин — автомобильных аварий, иных болезней кроме коронавируса, в конце концов, смертей по естественным причинам быть не может, уверены в The New York Times.

После этого в Госдуме предложили лишить NYT аккредитации в России. Посольство РФ в США потребовало у газеты опровергнуть ложную информацию. В МИД предупредили, что судьба The New York Times и The Financial Times, подхвативших статью NYT, в России будет зависеть от этого опровержения. Подключился к ситуации и Роскомнадзор, который вместе с «заинтересованными органами государственной власти» внимательно изучит публикацию. Отрицает сознательное занижение статистики и Всемирная организация здравоохранения.

Мы решили напомнить читателям, чем известна старейшая газета Нью-Йорка и почему даже американский президент Дональд Трамп называет журналистов издания «жуликами» и «третьесортными репортерами».

Короли фейк-ньюс

NYT славится своей антироссийской направленностью — такой уж у газеты «пунктик». И даже Пулитцеровскую премию, традиционно выдаваемую за лучшие журналистские материалы, газета получила в 2020 году за серию статей в стиле «разоблачения России».

Классические «расследования» про российские ЧВК, якобы присутствующие чуть ли не во всех странах мира, неоднократно опровергались другими журналистами и официальными лицами, а NYT получил за них престижного «Пулитцера». Трамп призвал газету вернуть «запятнанные награды», чтобы премию могли получить «настоящие журналисты». Впрочем, когда-то и ему доставалось от газеты.

После провалившегося расследования спецпрокурора Роберта Мюллера тема «сговора» Трампа с Россией вышла из моды, и главред дал сотрудникам разнарядку «мочить» президента США... за расизм. Но РФ обвинить в расизме не удалось, так что в ход пошли другие выдуманные истории.

«Россия оказывает давление на ООН», «Россия вмешалась в президентские выборы на Мадагаскаре», «Россия бомбит госпитали в Сирии»… Статьи о «русских снайперах» в Ливии, «русских шпионах», угрожающих Европе, о «русском вмешательстве» в ЦАР… Правда, еще год назад повестка у NYT была другая — рассказывали о «шпионах КГБ».

Из газеты, как из рога изобилия, сыпались антироссийские статьи в угоду конъюнктуре и инвесторам, но никак не истине. Ведь правда основывается не только на анонимных источниках, исключительно на которые и ссылается The New York Times в антироссийском цикле статей. Для американских читателей газета давно перешла в разряд желтых — информации от «анонимов» на страницах NYT уже никто не верит. И вот почему.

Придуманные сенсации и скрытая правда

Показательной историей, подорвавшей репутацию газеты, стал скандал 2003 года, потрясший мир журналистики. Оказалось, что штатный репортер The New York Times Джейсон Блэр сфабриковал большинство статей, написанных им для газеты. Он копировал отрывки из других публикаций, придумывал фальшивые цитаты и успешно скрывал свои методы от целого отдела «фактчекинга», по сей день имеющегося в NYT.

После разоблачения Блэр уволился, а месяц спустя шеф-редактор Хауэлл Рейнс и выпускающий редактор Джеральд Бойд подали в отставку, назвав поступки Джейсона «предательством доверия редакции». Бывший журналист объяснял опубликованные им фейк-ньюс, придуманных спикеров и выдуманные интервью психическим расстройством и алкоголизмом.

А в 2006 году произошла другая история, казалось бы, окончательно похоронившая репутацию The New York Times. Главный редактор запретил газете публиковать расследование о массовой слежке Агентства национальной безопасности за американцами, предварительно проконсультировавшись по телефону с директором этого агентства и главой Национальной разведки.

То, за что раньше газету осуждали — ложь, манипулирование фактами, «заказуха» — теперь стало похвальной нормой. Когда-нибудь решение жюри Пулитцеровской премии от 2020 года пересмотрят, и желтая газета лишится почетной награды. Ну а пока у NYT все схвачено — ведь заинтересованные инвесторы хорошо платят за «русский след», пусть даже и фейковый.