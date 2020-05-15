COVID-19 усилил власть, подвинул оппозицию и настроил россиян против москвичей

Коронавирус не изменил российскую внутреннюю политику, а расставил все по своим местам. Власть четче делится на федеральную и региональную и осваивает интернет, парламентские партии вроде чем-то заняты, но это мало кому интересно и почти ни на что не влияет. Оппозиция поет песню Летова «Я всегда буду против» и не влияет вообще ни на что.

Усиление власти или ее разобщенность?

То, что казалось невозможным в демократических странах еще вчера, сегодня распространено повсеместно. Россия не исключение. Цифровые пропуска, усиленный контроль на дорогах, ограничение свободы предпринимательства. Пандемия воспринимается как война, в которой власти получают экстренные полномочия и могут в экспресс-режиме принимать нужные законы и вводить ограничения.

Иногда политики заходят на «святую» территорию, и общество не сдерживает волну возмущений. Так произошло с религиозными службами в минувшем апреле. В частности, с важным христианским праздником — Пасхой.

Пасха показала не только способность правящего режима вмешаться даже в самые личные сферы жизни граждан, но и продемонстрировала некоторую разобщенность внутри системы. Во многих регионах России службы для прихожан были отменены при том, что верующие из соседних областей могли беспрепятственно посетить храм и освятить куличи.

Подобные «недоговоренности» бросились в глаза и в День Победы. На федеральном уровне решили провести праздничный салют 9 мая в то время, как мэр столицы Сергей Собянин убедительно просил граждан не выходить из дома смотреть фейерверк. На фоне категоричных решений мэра и других глав всегда утешающе смотрятся обращения президента, который анонсирует меры поддержки разного уровня.

«Путин взял себе роль доброго следователя, он будет разрешать, остальные — запрещать, — замечает публицист и политтехнолог Глеб Павловский. — Он вошел в роль освободителя, оставив роль «запретителя» регионам».

Президент России одновременно поднимает личный рейтинг и напоминает губернаторам: вы тоже власть, вы на местах, решайте. И тем ничего не остается, кроме запретительной политики, поскольку они отвечают за число заражений и смертей. От эффективности их работы в этом направлении будут зависеть результаты выборов в Единый день голосования — 13 сентября 2020 года.

Как партии используют COVID-19?

Предстоящий сентябрь решит судьбу не только кандидатов в губернаторы в 17 субъектах РФ, но и депутатов законодательных собраний государственной власти в 11-ти регионах России. Поэтому партии довольно активны. Тут можно вспомнить нашумевшие «антивирусные» взносы членов «Единой России», которые были направлены на помощь нуждающимся гражданам.

Партия всерьез взялась за чистку рядов. Наглядным примером стало исключение «единоросса» Дмитрия Овсянникова за нецензурные выражения в адрес сотрудников аэропорта. Случай подтвердил необходимость законопроекта, подготовленного в «Единой России», согласно которому всех чиновников, уличенных в хамстве, будут штрафовать или лишать прав на работу.

В условиях шествия COVID-19 по стране работы лишаются не только политики. А это, по оценкам некоторых специалистов, может негативно сказаться на итогах избирательных кампаний.

«Ухудшение экономической ситуации, рост безработицы не могут не повлиять на результаты предстоящих местных и региональных выборов в сентябре», — прогнозирует политолог Дмитрий Орешкин.

По мнению политтехнолога Константина Калачева, партии власти переживать не приходится. Ее электорат в любом случае останется с ней, так как это пенсионеры и бюджетники, для которых происходящее, по словам эксперта, «дополнительные каникулы».

«Они не испытывают тех проблем, которые испытывает меньшинство: самозанятые, предприниматели, малый и средний бизнес, которые не главная опора власти», — высказывается Калачев.

Другие эксперты считают, что избирателя сейчас вообще не волнует политика.

«Пока у них нет интереса к оппозиции, к парламентской деятельности, к партиям, — констатирует политолог Аббас Галлямов. — Потому что люди понимают, что до выборов еще далеко, интуитивно они это чувствуют. Перед ними пока не стоит проблема политического выбора».

В узких кругах говорят о том, что после пандемии идея создания партии врачей может отозваться в народе — за «героями нашего времени» избиратель пойдет активнее. Да и вообще ставка политических сил на здравоохранение сейчас актуальна, как никогда. Однако, по мнению того же Галлямова, партиям мало сказать, что здравоохранение их приоритет, а по-настоящему «оседлать эту тему будет непросто, потому что все это будут делать».

Научились ли политики стримить?

Пока одни пытаются прослыть «молодцами», собирая деньги на маски и лекарства, другие «заходят» со стороны молодежи. «Справедливая Россия» внесла законопроект об отмене блокировок Telegram. Подобное предложение оправдано хотя бы тем, что власти в разных регионах сами создают каналы в мессенджере для оперативного информирования местных жителей.

Что удивительно — федеральная власть в условиях пандемии Telegram тоже признала. Так, Министерство связи и массовых коммуникаций РФ использует платформу для общения с россиянами, застрявшими за рубежом из-за пандемии коронавируса, и координирует работу по их возвращению на родину.

Не только мессенджер, созданный Павлом Дуровым, но и другие интернет-площадки привлекли наконец внимание российских политиков. Губернаторы ведут прямые эфиры в Instagram, чаще выкладывают посты в Facebook и ВКонтакте. Медиаменеджер Алексей Мигунов в рамках онлайн-встречи «Политические процессы в условиях пандемии» рассказал, что в нынешних условиях рейтинги глав регионов в социальных сетях активно растут.

Депутаты Госдумы таким способом общения с избирателем тоже не пренебрегают. Член ЛДПР Ярослав Нилов рассказал «Политике Сегодня», что с коллегами проводит стримы на всевозможных площадках.

«В целом, мы не выпадаем из политического процесса, но форма изменена, потому что для нас самое главное жизнь и здоровье наших граждан и снижение вероятности приобретения заболевания», — делится депутат.

На руку ли вирус оппозиции?

Вслед за системной оппозицией бескрайними возможностями интернета пользуются стихийные критики власти, проводя онлайн-митинги, например. По мнению политолога Андрея Серенко, другого выхода у них не осталось.

«Карантинный режим лишил критиков «партии власти» остатков возможности действовать в реальном пространстве, — отмечает политолог Андрей Серенко. — Оппозиция загнана в гетто соцсетей, телеграм-каналов и собственных квартир».

Такие обстоятельства на руку противникам власти не играют. Более того, чтобы не уйти в информационное забвение, оппозиции приходится освещать исключительно «антивирусные» решения государства.

«Серьезной тактики у критиков власти, на мой взгляд, не появилось, — констатирует аналитик Михаил Виноградов. — Все сводится к единичному выхлопу негатива, после чего все возвращается на круги своя».

По мнению экспертов, нагнетание ужаса и паники — единственная возможность существования оппозиции сегодня, а торговля страхом — абсолютное содержание оппозиционной повестки. Но несмотря на попытки критиков перетянуть внимание на себя, позициям действующей власти едва ли что-то угрожает.

«В целом, ничего критичного ни в одном из регионов касательно рейтингов нет», — утверждает политтехнолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

Стоит ли Москве бояться, а регионам дышать полной грудью?

Если бы Москва переживала за свои рейтинги так же, как некоторые политики, во время коронавируса ей бы пришлось не сладко. Жители столицы для соседних регионов стали если не изгоями, то нежеланными гостями точно. Коронавирусные сводки соседей полны упреков: «из 30 новых заболевших в Тульской области 28 приехали из Москвы». Как следствие — блокпосты на въездах из Подмосковья и строгие правила для приезжающих в регион москвичей.

Такое осторожное поведение демонстрируют не только ближайшие к столице области. Заметно, как Москва в сознании остальных россиян начинает ассоциироваться с «центром заразы», гость из которого, пусть даже родной, принят будет очень прохладно.

О том, что антимосковские настроения возросли, говорит и политолог Аббас Галлямов. По словам эксперта, коронавирус здесь выступил в роли катализатора.

«В последние годы этот тренд был достаточно заметен в политике, потому что общество в целом разочаровано в том курсе на сверхцентрализацию, которую режим реализует с первого дня своего существования», — рассказал «Политике Сегодня» он.

Если раньше претензии к столице у россиян были политическими и экономическими, то COVID-19 стал причиной и бытовых недовольств. А сосредоточенность властей федерального уровня на решении московских проблем создает ощущение, что регионы впервые предоставлены сами себе.

«Ниша арбитра, которую долгие годы федеральный центр монополизированно занимал, оказалась свободной, и регионам оставлена довольно большая свобода», — считает политолог Михаил Виноградов.

Он же замечает, что масштабной мобилизации людей вокруг власти не происходит. Внимание жителей регионов сейчас зачастую приковано к местным лидерам, а не федеральным.

«Принцип сообщающихся сосудов работает не в пользу федерального центра», — подчеркивает политтехнолог Константин Калачев.

Не только в антимосковских настроениях, но и во всех других политических «коронатрендах» новый вирус оказался, скорее, катализатором, чем первопричиной. Эксперты прогнозируют, что многие тенденции носят лишь временный характер — так, онлайн-заседания после пандемии будут редкостью во внутренней политике России, а решения власти, скорее всего, снова будут централизованными.