Регулятор ФРГ отказал "Северному потоку — 2" в освобождении от правил Газовой директивы

Регулятор Германии отказал газопроводу "Северный поток — 2" в освобождении от требований Газовой директивы Евросоюза.

Об этом говорится в заявлении ведомства. Ранее сообщалось, что немецкий регулятор вынесет решение не позднее 24 мая.

Федеральное сетевое агентство Германии участвует в реализации строительства газопровода из России в ЕС в обход Украины. В январе две компании — Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG — предложили вывести газопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2" из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС. Как и ожидалось, регулятор отказал в выведении СП-2 из-под новых требований.