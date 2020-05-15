Совбез ООН проведет экстренное совещание о вторжении в Венесуэлу 18 мая

Экстренное совещание о вторжении в Венесуэлу проведет Совет Безопасности ООН, об этом сообщает дипломатический источник.

Отмечается, что встреча состоится 18 мая по инициативе России.

Ранее запрос о проведении обсуждения попытки вторжения в Венесуэлу запрашивал постпред страны в ООН Самуэль Монкада. Как отмечал дипломат, правительства Боготы и Вашингтона совершили агрессивное вооруженное нападение, которое угрожало безопасности страны. Также Генпрокуратура Венесуэлы объявила в международный розыск 22 участника неудавшегося морского вторжения, среди которых глава американской ЧВК Silvercorp Джордар Гудро, оппозиционный депутат из команды Хуана Гуаидо Хуан Хосе Рендон, а также американский политический консультант Серхио Вергара.

На минувшей неделе газета The Washington Post опубликовала материал, в котором содержался секретный документ о заключении сделки между членами оппозиции Венесуэлы и американской ЧВК Silvercorp, которая была подписана в октябре минувшего года.