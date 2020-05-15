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 Москва стала владельцем крупнейшего в России производителя масок

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9:48   15 Мая 2020
Экономика

Эксперты предсказали год появления первого в истории триллионера

Эксперты предсказали год появления первого в истории триллионера

Первым в мире долларовым триллионером должен стать основатель Amazon Джефф Безос, и случится это в 2026 году, высчитали аналитики сервиса консультаций для малого бизнеса Comparisun.

Через шесть лет американскому бизнесмену, который сейчас находится на вершине списка богатейших людей, исполнится 62 года. Его состояние оценивается в 144 млрд долларов, но в период пандемии нового коронавируса спрос на онлайн-покупки, стриминговые услуги и доставку резко вырос. Акции Amazon дорожают, и с января Безос стал богаче на 29,4 млрд, а при условии второй волны COVID-19 тенденция только усилится.

Китайский девелопер Сюй Цзяинь может достигнуть уровня в 1 трлн через год после Безоса, а основатель Alibaba Group Джек Ма — в 2030 году, считают эксперты Comparisun. Институт политических исследований ранее сообщил, что распространение коронавируса привело к росту прибыли в сферах медицинских и компьютерных технологий, поэтому главы Tesla, Zoom, бывший гендиректор Microsoft и многие другие увеличили свои накопления на миллиарды долларов.

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Автор: Юлия Яковлева
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