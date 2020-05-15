Депутат Госдумы Бурматов предложил организовать утилизацию медицинских масок

Средства личной защиты, которые жители Москвы и Подмосковья обязаны носить с 12 мая, должны утилизироваться после использования, заявил председатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Зачастую жители столицы использованные маски выбрасывают в урны со всеми остальными отходами, что не идет на пользу ни людям, ни экологии, полагает он. Об этом информирует "Парламентская газета".

Согласно нововведенной мере, москвичи должны использовать средства личной защиты при проезде в транспорте, походе в магазин. В случае нарушения предписания они получат от 4 до 5 тысяч рублей штрафа.

Эффективность масок связана со сроком их использования, их нужно часто менять. Как итог, многие потенциально инфицированные изделия оказываются на газонах и в урнах. Также сами по себе эти средства защиты будут разлагаться столетиями, что не сказывается положительно на природе.

Депутат заявил о необходимости организовать систему сбора, обезвреживания и утилизации медицинских изделий.