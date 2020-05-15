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8:40   15 Мая 2020
Общество

Правительству РФ предложили ввести пособие на покупку масок и перчаток во время пандемии

Правительству РФ предложили ввести пособие на покупку масок и перчаток во время пандемии

Национальный родительский комитет (НРК) обратился к Правительству РФ с предложением ввести для граждан России специальное пособие на покупку масок и перчаток во время пандемии COVID-19. Об этом заявила председатель НРК Ирина Волынец.

Обязательный масочный режим введен во многих регионах РФ, но не у всех россиян есть финансовая возможность приобрести средства индивидуальной защиты. В связи с этим, председатель НРК Ирина Волынец попросила Правительство РФ инициировать введение пособия для граждан, которое будет направлено на покупку перчаток, масок и других средств защиты в период пандемии коронавируса, цитирует обращение RT.

Выплаты должны быть каждый месяц и рассчитываться, исходя из средней цены средств защиты в каждом регионе, а также выдачи минимум одной маски в день. Волынец отметила, что пособие можно заменить на бесплатную раздачу необходимого количества перчаток и масок.

Подробная и достоверная информация о коронавирусной инфекции в России представлена на официальном портале стопкоронавирус.рф. По последним оперативным данным в Российской Федерации выявлено 252 245 случаев коронавируса, 53 530 человек выздоровели.

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Автор: Яна Либерман
#пособие #волынец #коронавирус

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