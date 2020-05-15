Москва стала владельцем крупнейшего в России производителя масок

Московские власти купили ООО "Компания инновационных технологий" (КИТ), которая является крупнейшим российским производителем масок. Сделка была совершена еще в марте.

Соответствующее заявление сделал заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов, который ранее являлся топ-менеджером компании. Он заявил, что третья часть всех российских масок производится компанией КИТ, передает газета "Ведомости".

Завод компании располагается на территории Технополиса "Москва". Покупка была сделана еще в начале весны, когда ситуация с пандемией в России только начинала набирать обороты. По словам Ефимова, уже тогда столичные власти понимали необходимость большого объема лицевых масок.

Производство средств защиты с начала года на этом предприятии было увеличено до одного миллиона штук в сутки, что в два раза больше, чем ранее. В дальнейшем планируется увеличить эти цифры, так как, согласно подсчетам бывшего совладельца компании Павла Спичакова, их необходимость может вырасти до четырех миллионов в сутки.