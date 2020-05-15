Антонов рассказал о просьбах белорусов и украинцев помочь с выездом из США

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал о просьбах граждан Белоруссии, Украины и Казахстана, которые хотят выехать из США к своим родственникам в Россию. Об этом сообщается на странице дипмиссии в Facebook.

Украинцы вместе с белорусами и казахстанцами обращаются к российскому посольству с просьбами об оказании содействия в выезде из США в Россию для воссоединения с семьями, рассказал Антонов. Между тем по "горячей линии" и в соцсетях от соотечественников поступает много обращений по поводу предстоящего рейса из Майами, добавил он.

Посол России отметил, что отправка очередного рейса "Аэрофлота" из Нью-Йорка в Москву стала большим достижением. Антонов подчеркнул, что на этот рейс взяли 369 пассажиров. Это стало своеобразным рекордом, по словам дипломата, передает ТАСС.