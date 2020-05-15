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6:52   15 Мая 2020
Политика

Коронавирус впервые выявили на Курилах

Коронавирус впервые выявили на Курилах

Режим ЧС ввели на территории острова Шикотан после того, как на Курильских островах выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в администрации Южно-Курильского городского округа.

Местные власти проводят проверку по факту выявления первого случая коронавирусной инфекции на Курилах, устанавливается круг общения заразившегося. Транспортное сообщение между Шикотаном и Кунаширом приостанавливается. Связь с Сахалином и материком осуществлялась только через Кунашир, поэтому Шикотан закрыт для въезда и выезда, сообщили в администрации городского округа.

Сахалинская область, к которой относится остров Шикотан, пока входит в число регионов РФ с наиболее благоприятной эпидемиологической ситуацией. До этого времени на Курильских островах не фиксировали случаев заражения, между тем в Сахалинской области 25 человек уже вылечились, 21 проходит лечение, передает "РИА Сахалин-Курилы".

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Автор: Ирина Большунова
#россия #курилы #чс #кунашир #шикотан #коронавирус

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