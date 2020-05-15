Коронавирус впервые выявили на Курилах

Режим ЧС ввели на территории острова Шикотан после того, как на Курильских островах выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в администрации Южно-Курильского городского округа.

Местные власти проводят проверку по факту выявления первого случая коронавирусной инфекции на Курилах, устанавливается круг общения заразившегося. Транспортное сообщение между Шикотаном и Кунаширом приостанавливается. Связь с Сахалином и материком осуществлялась только через Кунашир, поэтому Шикотан закрыт для въезда и выезда, сообщили в администрации городского округа.

Сахалинская область, к которой относится остров Шикотан, пока входит в число регионов РФ с наиболее благоприятной эпидемиологической ситуацией. До этого времени на Курильских островах не фиксировали случаев заражения, между тем в Сахалинской области 25 человек уже вылечились, 21 проходит лечение, передает "РИА Сахалин-Курилы".