Трамп переживает смерть двух друзей с диагностированным коронавирусом

Президент США Дональд Трамп рассказал о гибели двух своих друзей с коронавирусом. Американский глава отметил стремительное протекание инфекции.

Трамп поделился с общественностью новостью о смерти пяти своих знакомых с положительным тестом на COVID-19, двое из них были друзьями президента, сообщает РИА Новости. В выступлении перед работниками Центра распределения медицинского оборудования в штате Пенсильвания глава США сравнил коронавирус с гриппом. Во втором случае пациентам уже на следующие дни становится лучше, а вот в первом — с каждым днем все хуже и хуже.

"Вы звоните спустя два дня, чтобы узнать, как они себя чувствуют, и вам отвечают: "Сэр, они в коме", — сказал президент США.

Трамп отметил, что его друзья были немолодыми людьми и имели избыточный вес. К тому же, насколько он знает, все они имели сопутствующие заболевания.