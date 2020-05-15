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6:09   15 Мая 2020
Общество

Трамп переживает смерть двух друзей с диагностированным коронавирусом

Трамп переживает смерть двух друзей с диагностированным коронавирусом

Президент США Дональд Трамп рассказал о гибели двух своих друзей с коронавирусом. Американский глава отметил стремительное протекание инфекции.

Трамп поделился с общественностью новостью о смерти пяти своих знакомых с положительным тестом на COVID-19, двое из них были друзьями президента, сообщает РИА Новости. В выступлении перед работниками Центра распределения медицинского оборудования в штате Пенсильвания глава США сравнил коронавирус с гриппом. Во втором случае пациентам уже на следующие дни становится лучше, а вот в первом — с каждым днем все хуже и хуже.

"Вы звоните спустя два дня, чтобы узнать, как они себя чувствуют, и вам отвечают: "Сэр, они в коме", — сказал президент США.

Трамп отметил, что его друзья были немолодыми людьми и имели избыточный вес. К тому же, насколько он знает, все они имели сопутствующие заболевания. 

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Автор: Илья Романович
#сша #трамп #коронавирус

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