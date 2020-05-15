Группа экспертов подготовила для ООН доклад о присутствии российской ЧВК в Ливии. Этот документ основан на фальсификациях и неподтвержденных фактах.

Доклад для ООН разоблачили в материале ФАН. Ни один из доводов отчета не доказывает нахождение ЧВК "Вагнера" в Ливии.

ООН ссылается на сведения руководителя так называемого "МВД" Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башаги. Он сообщил, что российские наемники были замечены в районах Вади аль-Рабия и Есбиа в сентябре прошлого года. Никаких доказательств этого предоставлено не было.

Следует отметить, что Башага известен своими связями с террористами. Он также способствует прибытию в страну турецких военных и сирийских наемников. Башага наладил каналы поставок военной техники и оружия для боевиков в обход эмбарго ООН.

Преступления главы "МВД" ПНС проявились, когда возник конфликт между местными боевиками, сирийскими наемниками и турецкими военными. Был обнародован материал, рассказывающий о коррупционной деятельности Башаги, а также о его связях с террористическими организациями.

Подобные заявления необходимы Башаге для того, чтобы отвлечь внимание общественности от преступлений, совершенных ним самим. Цитирование слов человека с настолько сомнительной репутацией заставляет усомниться в качестве "ливийского" доклада для ООН. Подробнее с расследованием можно ознакомиться на сайте ФАН.