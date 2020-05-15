Авторы доклада для ООН о ЧВК "Вагнера" в Ливии нашли "русский след", усомнившись в ПВО ЛНА

Эксперты, составлявшие доклад для ООН о якобы присутствии ЧВК "Вагнера" в Ливии, в качестве обоснования своих сомнений в возможностях ПВО Ливийской национальной армии (ЛНА), привели "русский" след.

Журналисты Федерального агентства новостей разоблачили документ, составленный группой экспертов для ООН на основе фейков и недостоверных данных, детально рассмотрев доклад. Во второй части расследования редакция ФАН, в частности, приводит рассуждения экспертов на тему возможности уничтожения силами ПВО ЛНА беспилотников американского и итальянского производства. Авторы доклада усомнились в этом, приписав к этой истории "русский" след.

Роль России в развертывании современных противовоздушных систем ЛНА экспертами объяснена не была, как не были предоставлены и доказательства причастности к этому РФ. Примечательно, что в Ливии уже были все необходимые средства ПВО до начала кризиса в стране.

До гражданской войны Ливия располагала такими комплексами, как С-75 "Волга" и С-125 "Печора", поставленные еще при СССР в конце прошлого века. В 2010 году в распоряжении ливийцев появились С-200, а в прошлом году в Сети были опубликованы размещенные в Ливии системы "Панцирь-С". Журналисты ФАН предположили, что "Панцири" были поставлены ливийцам Объединенными Арабскими Эмиратами, приобретавшими у России эти комплексы.

Более подробно с разоблачительным расследованием можно ознакомиться на сайте ФАН.