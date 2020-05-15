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4:22   15 Мая 2020
Общество

Симоньян указала на преимущества здравоохранения РФ в сравнении с США

Симоньян указала на преимущества здравоохранения РФ в сравнении с США

Жители США зачастую не могут себе позволить вызвать скорую помощь из-за нехватки средств, а коечных мест и медиков на душу населения на порядок меньше необходимого, заявила главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Например, в Соединенных Штатах не распространена массовая медицина, как в России. Симоньян указывает, что в США медицина качественная, но зачастую доступна только для обеспеченных людей, передают РИА Новости.

По статистике, 60% умирающих людей с коронавирусом в США — темнокожие, поскольку относятся к самому малообеспеченному слою населения. Симоньян отметила, что и в России система здравоохранения не идеальна с большими очередями в поликлиниках, но при этом скорая помощь доступна всем и гражданам всегда есть куда обратиться.

"Мы должны привыкнуть к мысли, что не просто не хуже, чем там, живем во многих аспектах, в том, что касается социального государства, а значительно лучше. И ровно этим объясняются наши цифры", — добавлиа Симоньян.

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Автор: Илья Романович
#россия #сша #медицина #симоньян #коронавирус

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