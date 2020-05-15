Провокация ПНС стала "доказательством" в докладе о присутствии ЧВК "Вагнера" в Ливии

Эксперты, подготовившие доклад для ООН о ЧВК "Вагнера", сослались на провокацию так называемого Правительства национального согласия Ливии, устроенную с целью срыва переговоров лидеров РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Федеральное агентство новостей обнародовало вторую часть разбора доклада для ООН о присутствии ЧВК "Вагнера" в Ливии. Более 25 российских и зарубежных журналистов вместе с агентством проанализировали 53 пункта документа и выяснили, что в их основу легли фейки, фальсификации и непроверенные данные.

Так, в 37 пункте доклада речь идет о сообщениях, тиражируемых журналистами после встречи Путина и Эрдогана в январе 2020 года. Тогда во время беседы главы государств договорились о режиме прекращения огня в Ливии и мирных переговорах между ПНС и Ливийской национальной армии.

Панель экспертов ООН указала, что 11 января 400 сотрудников ЧВК "Вагнера" якобы покинули передовую и двинулись в Аль Джуфра, что было связано со встречей лидеров России и Турции в Стамбуле. Информация об этом в документе получена от "конфиденциального источника", а подтверждения ей так и нет.

По мнению политолога Юлии Стрелковой, которая также участвовала в разборе доклада вместе с ФАН, публикации о ЧВК "Вагнера" были частью провокации, направленной на срыв переговоров Путина и Эрдогана. Авторы доклада так и не привели ни одного доказательства присутствия россиян в Ливии. Ознакомиться со второй частью расследования можно на сайте ФАН.