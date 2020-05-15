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3:09   15 Мая 2020
Политика

Перенджиев рассказал, кому выгоден доклад Amnesty International по Сирии

Перенджиев рассказал, кому выгоден доклад Amnesty International по Сирии

Доклад организации Amnesty International по Сирийской Арабской Республике (САР) является заказным, по мнению доцента кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александра Перенджиева. Также он рассказал, кому может быть выгодна публикация.

Международная организация Amnesty International выпустила доклад по Сирии 11 мая. В нем содержатся якобы доказательства преднамеренных бомбардировок школ и медучреждений сирийскими и российскими войсками. Доказательной базы у научного труда нет, заявил политолог. Он отметил, что материал организации является заказным и носит имитационный характер, передает ФАН.

"Доклад является фейком и заказной "уткой", но это лишь одна проблема. Все сделано настолько топорно, что возникает ощущение, будто делалось все это для "дураков", которые не будут размышлять и просто поверят их словам", — рассказал Александр Перенджиев.

Публикация может быть выгодна многим, сообщил политолог. Он подчеркнул очевидность того, что это сделано врагами Сирии и России. Также Перенджиев обратил внимание на то, что речь в докладе шла о Большом Идлибе, в котором Анкара пытается закрепиться. Нельзя исключать, что именно Турция могла заказать этот материал, добавил политолог.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #сирия #турция #доклад #перенджиев

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