Перенджиев рассказал, кому выгоден доклад Amnesty International по Сирии

Доклад организации Amnesty International по Сирийской Арабской Республике (САР) является заказным, по мнению доцента кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александра Перенджиева. Также он рассказал, кому может быть выгодна публикация.

Международная организация Amnesty International выпустила доклад по Сирии 11 мая. В нем содержатся якобы доказательства преднамеренных бомбардировок школ и медучреждений сирийскими и российскими войсками. Доказательной базы у научного труда нет, заявил политолог. Он отметил, что материал организации является заказным и носит имитационный характер, передает ФАН.

"Доклад является фейком и заказной "уткой", но это лишь одна проблема. Все сделано настолько топорно, что возникает ощущение, будто делалось все это для "дураков", которые не будут размышлять и просто поверят их словам", — рассказал Александр Перенджиев.

Публикация может быть выгодна многим, сообщил политолог. Он подчеркнул очевидность того, что это сделано врагами Сирии и России. Также Перенджиев обратил внимание на то, что речь в докладе шла о Большом Идлибе, в котором Анкара пытается закрепиться. Нельзя исключать, что именно Турция могла заказать этот материал, добавил политолог.